Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных регионов РФ.
"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", - заявил президент, открывая совещание по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.
Он отметил, что главной темой на совещании станет "поддержка жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований".