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1 час назад

Путин назвал приоритетом ликвидацию возможности обстрела ВСУ приграничных регионов РФ

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных регионов РФ.

"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", - заявил президент, открывая совещание по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.

Он отметил, что главной темой на совещании станет "поддержка жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований".

Политика,Видео,Владимир Путин,
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