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1 час назад

В МИД заявили о росте аппетита Зеленского из-за слов Макрона

Lenta.ru

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву вызывают рост «неуемного аппетита» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это какой-то абсурд. Президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации?» — высказалась дипломат.

Макрон допустил возможность поставок самолётов Украине

Она подчеркнула, что западные вооружения используют в том числе для обстрелов гражданских объектов и убийств мирных граждан.

«Из этих, видимо, самолетов будут раскидывать печенье и конфеты? Что-то у меня другие ощущения», — сыронизиловала Захарова.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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