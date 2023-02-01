Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву вызывают рост «неуемного аппетита» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Это какой-то абсурд. Президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации?» — высказалась дипломат.
Она подчеркнула, что западные вооружения используют в том числе для обстрелов гражданских объектов и убийств мирных граждан.
«Из этих, видимо, самолетов будут раскидывать печенье и конфеты? Что-то у меня другие ощущения», — сыронизиловала Захарова.