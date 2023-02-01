Инициативы о вознаграждении военнослужащих за уничтожение западных танков в ходе специальной военной операции свидетельствует о единении российского общества и желании помогать. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, инициативы исходят, в том числе и от бизнеса, их авторы называют разные суммы в качестве вознаграждения за уничтоженную и захваченную западную технику.

«Это лишний раз свидетельствует о том единении и о том желании всех в меру возможностей способствовать... ходу специальной военной операции и достижению основных целей», - заявил Песков.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что пока новой западной техники на линии соприкосновения войск «нет, и де-факто не может быть», но когда танки появятся, их «будут жечь».

А при поощрительных мерах «энтузиастов будет еще больше», уверен пресс-секретарь главы государства.

Ранее Германия объявила о передаче киевскому режиму танков Leopard 2. На первом этапе поставки включают 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Норвегия также заявила, что передаст Украине танки Leopard 2 «как можно скорее», возможно, в конце марта. Передать танки намерены Испания, Великобритания и США.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев ожидает танки Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams, а также рассчитывает на Leclerc. По словам Кулебы в настоящий момент танковая коалиция насчитывает 12 участников. При этом называть страны и их вклад он не стал, объяснив это тем, что некоторым еще нужно утвердить формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.