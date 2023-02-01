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50 минут назад

Песков: в Кремле считают продолжение действия ДСНВ очень важным

RT на русском

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают продолжение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) очень важным.

Песков: в Кремле считают продолжение действия ДСНВ очень важным
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По словам Пескова, в Вашингтоне подают мало намёков для диалога с Москвой по данному вопросу, но «хоть какие-то намёки» необходимо сохранять.

«Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным», — сказал представитель Кремля.

Он также заявил, что в остальном Соединённые Штаты фактически разрушили договорно-правовую базу в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Государственный департамент США направил в американский конгресс уведомление о том, что считает нарушением ДСНВ якобы «блокирование» российской стороной инспекций со стороны США.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона сохраняет приверженность ДСНВ и возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию вокруг соглашения на Соединённые Штаты.

Политика,Анатолий Антонов,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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