"Мы видим аналогичные инициативы, которые озвучивают по линии бизнеса, называются разные суммы Скорее это лишний раз свидетельствует о том единении, о том желании всех в меру возможностей способствовать прямо или косвенно ходу специальной военной операции, достижению целей. А что касается всех этих танков, мы уже говорили, будут их жечь. Особенно если будут поощрительные меры, я думаю, энтузиазма будет еще больше", - сказал он.