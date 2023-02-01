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55 минут назад

Песков: вознаграждение за уничтожение западных танков свидетельствует о единении общества

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативы о вознаграждении военнослужащих за уничтожение западных танков свидетельствует о единении российского общества. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

"Мы видим аналогичные инициативы, которые озвучивают по линии бизнеса, называются разные суммы Скорее это лишний раз свидетельствует о том единении, о том желании всех в меру возможностей способствовать прямо или косвенно ходу специальной военной операции, достижению целей. А что касается всех этих танков, мы уже говорили, будут их жечь. Особенно если будут поощрительные меры, я думаю, энтузиазма будет еще больше", - сказал он.

В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому захвативший или уничтоживший немецкий танк Leopard или американский Abrams в зоне спецоперации житель региона сможет получить от 100 тыс. до трех миллионов рублей. Позже Осипов заявлял, что принял соответствующее решение, чтобы поощрить участников специальной военной операции. До этого российский актер Иван Охлобыстин рассказывал, что представители крупного российского бизнеса назначили награду в 10 млн руб. за каждый подбитый американский танк Abrams. По словам артиста, его сделали уполномоченным донести эту новость до аудитории. При этом имена коммерсантов он сообщать не стал.

Политика,Видео,Иван Охлобыстин,Александр Осипов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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