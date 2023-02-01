Песков назвал главной целью России выполнение задач спецоперации на Украине

Для России сейчас главная цель — СВО и выполнение её целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас главная цель — продолжение специальной военной операции, главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что целью спецоперации является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.
Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Россия и Белоруссия имеют единую позицию по вопросу целей СВО на Украине.