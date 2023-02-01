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1 час назад

Песков назвал главной целью России выполнение задач спецоперации на Украине

RT на русском

Для России сейчас главная цель — СВО и выполнение её целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал главной целью России выполнение задач спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас главная цель — продолжение специальной военной операции, главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что целью спецоперации является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что Россия и Белоруссия имеют единую позицию по вопросу целей СВО на Украине.

Политика,СВО,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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