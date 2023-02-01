В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
1 час назад

В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких планов по переговорам Владимира Путина и главы США Джо Байдена пока нет. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС

«У нас главная цель - продолжение специальной военной операции, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», - подчеркнул Песков.

В декабре 2022 года Песков отмечал, что в Кремле не готовы к переговорам с США, если американцы ставят условие «ухода с Украины» (о таком условии говорил Байден).

Песков подчеркивал, что российская спецоперация продолжится, но Путин «был, есть и остается открытым для контактов».

Пресс-секретарь российского президента отмечал, что США не признали новые территории в составе России, и это «существенно осложняет поиск почвы для переговоров».

Песков подчеркивал, что перед началом спецоперации Путин хотел начать переговоры с США, ЕС и НАТО на основе предложений о гарантиях безопасности для России, но «взаимности эта инициатива не получила».

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители