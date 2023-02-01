В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена

Фото: ТАСС ТАСС

«У нас главная цель - продолжение специальной военной операции, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», - подчеркнул Песков.

В декабре 2022 года Песков отмечал, что в Кремле не готовы к переговорам с США, если американцы ставят условие «ухода с Украины» (о таком условии говорил Байден).

Песков подчеркивал, что российская спецоперация продолжится, но Путин «был, есть и остается открытым для контактов».

Пресс-секретарь российского президента отмечал, что США не признали новые территории в составе России, и это «существенно осложняет поиск почвы для переговоров».