В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких планов по переговорам Владимира Путина и главы США Джо Байдена пока нет. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас главная цель - продолжение специальной военной операции, главная цель - это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», - подчеркнул Песков.
В декабре 2022 года Песков отмечал, что в Кремле не готовы к переговорам с США, если американцы ставят условие «ухода с Украины» (о таком условии говорил Байден).
Песков подчеркивал, что российская спецоперация продолжится, но Путин «был, есть и остается открытым для контактов».
Пресс-секретарь российского президента отмечал, что США не признали новые территории в составе России, и это «существенно осложняет поиск почвы для переговоров».
Песков подчеркивал, что перед началом спецоперации Путин хотел начать переговоры с США, ЕС и НАТО на основе предложений о гарантиях безопасности для России, но «взаимности эта инициатива не получила».