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42 минуты назад

Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках

RT на русскомиещё 5

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения спецоперации на Украине.

«С учётом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон и быстро осваивать средства», — приводит её слова РИА Новости.

Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлёву подготовить обращение в правительство по этому вопросу.

Как ранее сообщала НСН, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала, что столица сэкономила почти 60 млрд рублей благодаря экспертизе начальной максимальной цены контрактов (НМЦК(Д)), которые заключаются для нужд заказчиков в системе госзакупок.

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