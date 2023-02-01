Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения спецоперации на Украине.

«С учётом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон и быстро осваивать средства», — приводит её слова РИА Новости.

Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлёву подготовить обращение в правительство по этому вопросу.