Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Усилия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла способствуют плодотворному диалогу церкви и государства, развитию межрелигиозных отношений. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной патриарху по случаю 14-й годовщины интронизации.
"Много лет вы преданно служите Отечеству и Русской православной церкви. Благодаря вашим усилиям осуществляется плодотворный диалог церкви и государства, развиваются межрелигиозные отношения, укрепляются гражданский мир и согласие, реализуются важные социальные, просветительские и образовательные проекты. Трудно переоценить ваш вклад в сохранение в обществе духовно-нравственных ценностей, традиционных семейных устоев", - говорится в телеграмме.
Председатель Совфеда пожелала патриарху здоровья, радости и успехов во всех добрых начинаниях.