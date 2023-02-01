Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

"Много лет вы преданно служите Отечеству и Русской православной церкви. Благодаря вашим усилиям осуществляется плодотворный диалог церкви и государства, развиваются межрелигиозные отношения, укрепляются гражданский мир и согласие, реализуются важные социальные, просветительские и образовательные проекты. Трудно переоценить ваш вклад в сохранение в обществе духовно-нравственных ценностей, традиционных семейных устоев", - говорится в телеграмме.