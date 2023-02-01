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42 минуты назад

Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

ТАСС

Усилия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла способствуют плодотворному диалогу церкви и государства, развитию межрелигиозных отношений. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной патриарху по случаю 14-й годовщины интронизации.

Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Много лет вы преданно служите Отечеству и Русской православной церкви. Благодаря вашим усилиям осуществляется плодотворный диалог церкви и государства, развиваются межрелигиозные отношения, укрепляются гражданский мир и согласие, реализуются важные социальные, просветительские и образовательные проекты. Трудно переоценить ваш вклад в сохранение в обществе духовно-нравственных ценностей, традиционных семейных устоев", - говорится в телеграмме.

Председатель Совфеда пожелала патриарху здоровья, радости и успехов во всех добрых начинаниях.

Политика,Патриарх Кирилл,Валентина Матвиенко,РПЦ,Совет Федерации,
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