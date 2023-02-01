Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Юрий Аверьянов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совбеза. Это следует из документа, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

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«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ», - указано в документе.

Отмечается, что данное решение связано с тем, что срок контракта федерального государственного служащего истек. Аверьянов переходит на другую работу. Сейчас ему 73 года.

Аверьянов с 2000 года занимал различные должности в Администрации президента РФ. Первым заместителем секретаря СБ РФ Николая Патрушева он был более 10 лет.

31 января стало известно о назначении Евгения Аношина помощником секретаря Совета Безопасности РФ. Он ранее был пресс-секретарем аппарата Совбеза.