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48 минут назад

Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза

Лера Букина

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Юрий Аверьянов освобожден от должности первого заместителя секретаря Совбеза. Это следует из документа, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ», - указано в документе.

Отмечается, что данное решение связано с тем, что срок контракта федерального государственного служащего истек. Аверьянов переходит на другую работу. Сейчас ему 73 года.

Аверьянов с 2000 года занимал различные должности в Администрации президента РФ. Первым заместителем секретаря СБ РФ Николая Патрушева он был более 10 лет.

31 января стало известно о назначении Евгения Аношина помощником секретаря Совета Безопасности РФ. Он ранее был пресс-секретарем аппарата Совбеза.

20 января указом Путина был освобожден от должности помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов, занимавший пост с 2009 года. В аппарате Совбеза пояснили, что освобождение Павлова связано с переходом на другую работу.

Политика,Юрий Аверьянов,Евгений Аношин,Алексей Павлов,Николай Патрушев,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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