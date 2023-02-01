Посол РФ Аскальдович: Запад ведет фронтальную атаку на все русское

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что с начала спецоперации страны Запада ведут "фронтальную атаку на все русское", в том числе и РПЦ, представители которой подверглись "жесткому прессингу". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости» Владимир Трефилов/РИА «Новости»

"После начала специальной военной операции являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь", - написал он, уточнив, что представители РПЦ и священнослужители автокефальных церквей "подверглись жесткому морально-психологическому прессингу".