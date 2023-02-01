Посол РФ Аскальдович: Запад ведет фронтальную атаку на все русское

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что с начала спецоперации страны Запада ведут "фронтальную атаку на все русское", в том числе и РПЦ, представители которой подверглись "жесткому прессингу". Об этом сообщает РИА Новости.
"После начала специальной военной операции являемся свидетелями фронтальной атаки на все русское за рубежом. Не обошел этот негативный процесс и Русскую православную церковь", - написал он, уточнив, что представители РПЦ и священнослужители автокефальных церквей "подверглись жесткому морально-психологическому прессингу".
По его словам, православных священников заставляют осудить СВО и политику российского президента Владимира Путина, а также разорвать отношения с РПЦ и перейти в раскольническую церковь на Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православной церкви.