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28 минут назад

Назван главный кандидат на пост председателя Счетной палаты

Lenta.ru

Министр юстиции Константин Чуйченко стал главным кандидатом на пост председателя Счетной палаты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять источников.

Назван главный кандидат на пост председателя Счетной палаты
Фото: ТАССТАСС

Издание уточняет, что получило эту информацию от чиновников, близких к Счетной палате, правительству и администрации президента. Отмечается, что Чуйченко является «наиболее логичной кандидатурой».

20 января РБК писал, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы Счетной палаты является замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Однако, выяснили журналисты «Ведомостей», что его кандидатура в данный момент не рассматриваются.

Российское законодательство предполагает наличие не менее трех кандидатур на должность главы Счетной палаты, предложенных комитетами верхней палаты парламента, из них президент выбирает одну. Одной из основных задач органа является контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин покинул должность в конце ноября 2022 года. Новым местом работы Кудрина стала компания «Яндекс», где он занял должность советника по корпоративному развитию. В компании Кудрин будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга — по его заявлению, она должна «обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».

Политика,Константин Чуйченко,Алексей Кудрин,Дмитрий Козак,Счетная палата,Яндекс,
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