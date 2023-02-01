Вступают в силу ответные меры России на потолок цен на нефть

Указ российского лидера Владимира Путина об ответных мерах на потолок цены на отечественную нефть от G7 и Европейского союза начинает действовать с 1 февраля, сообщает РИА Новости.

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Кабмин РФ предписал экспортерам контролировать соблюдение указа вплоть до конечного покупателя их нефти, а эксперты отмечают, что российский ответ обозначит неприемлемость нерыночных механизмов торговли российскими товарами. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, запрет касается и действующих контрактов, если в них есть ссылка на потолок цены.

Как заявили в Минэнерго РФ, указ главы государства относится и к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает, в том числе отказ от работы с трейдерами, которые используют ограничение предельной цены. Если экспортеры выявят применение ограничения стоимости сырья, то должны будут уведомить таможенный орган и Минэнерго, а затем попробовать самостоятельно устранить нарушение в течение 30 дней.

Если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цен, то они будут принимать меры, направленные на недопущение вывоза товаров из России. Также они будут направлять сведения об этом в РЖД и «Транснефть» для принятия мер, направленных на недопущение поставок с нарушениями через границу с государствами Евразийского экономического союза, которые образуют с РФ единую таможенную зону.