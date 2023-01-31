В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
45 минут назад

США обвинили Россию в нарушении Договора о сокращении ядерных вооружений

Lenta.ruиещё 3

В докладе Госдепартамента США для представителей Конгресса США говорится, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

США обвинили Россию в нарушении ДСНВ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Госдепа, отказ разрешить американским представителям проводить инспекции на местах дислокации ядерных вооружений является нарушением договора.

В США назвали условие для переговоров с Россией по ДСНВ

«[Однако] в этой ситуации все равно есть возможность начать повторно соблюдать договор, и мы по-прежнему высоко ценим его значимость», — заявил газете один из высокопоставленных чиновников американского ведомства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал отказ Москвы и назвал странными требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по ДСНВ после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации.

«Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США», — заявил он.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,Конгресс США,Госдеп США,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители