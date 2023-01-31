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22 минуты назад

Глава МИД Норвегии заявила о необходимости поддерживать контакты с Россией

ТАСС

Норвегия считает, что необходимо поддерживать контакты с Россией среди прочего для недопущения эскалации в Арктике. Об этом во вторник заявила министр иностранных дел скандинавской страны Анникен Хюитфельдт, чей текст выступления опубликован на официальном сайте МИД.

Глава МИД Норвегии заявила о необходимости контактов с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы не можем изменить нашу географию. Россия - сосед Норвегии. Нам необходимо поддерживать определенные контакты, чтобы свести к минимуму риск недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике", - заявила глава МИД Норвегии.

Она подчеркнула, что сейчас ситуация в регионе стабильная.

"Мы видим большую степень преемственности в деятельности России на Севере", - отметила глава МИД Норвегии.

Однако она считает, что все может измениться, поэтому Осло внимательно следит за военной активностью, наращивает оборонное присутствие и координирует свои действия с союзниками.

Хюитфельдт также отметила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пойдет на пользу альянсу и сделает регион более стабильным.

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