Пашинян и Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора

«Премьер-министр Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления», — говорится в заявлении.