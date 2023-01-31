Пашинян и Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора

Премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора.
Об этом сообщается на сайте Пашиняна.
«Премьер-министр Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в этом контексте упоминалась деятельность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Также между лидерами состоялся обмен мнениями и по другим вопросам повестки дня армяно-российского сотрудничества.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о необходимости скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору.