Пушков рассказал о парадоксе западных санкций против России

В 2023 год ожидается падение производства в Великобритании и рост экономики России, несмотря на санкционное давление Запада, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что это можно назвать парадоксом антироссийских ограничительных мер.
«На 2023 году МВФ уже прогнозирует не падение российской экономики, а ее рост на 0,3%. Зато вместо России вниз пойдет Британия — ее ожидает падение производства на 0,6%. Парадокс западных санкций», — написал Пушков.
Как указал сенатор, текущая ситуация фактически является воплощением поговорки: «не рой другому яму, сам в нее попадешь».
Ранее сообщалось, что МВФ прогнозирует рост российской экономики на 0,3 процента ВВП в 2023 году. Как отмечалось, изначально предполагалось, что этот показатель, напротив, уменьшится на 2,3%.