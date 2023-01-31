Пушков рассказал о парадоксе западных санкций против России

В 2023 год ожидается падение производства в Великобритании и рост экономики России, несмотря на санкционное давление Запада, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что это можно назвать парадоксом антироссийских ограничительных мер.