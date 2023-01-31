Лавров: Россия озабочена напряженностью вокруг Ирана

Москва обеспокоена напряженностью вокруг Ирана и считает ошибкой курс Запада на слом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
"Да, мы озабочены этим. Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего участников Совместного всеобъемлющего план действий по урегулированию иранской ядерной программы, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа, который был одобрен единогласно Советом Безопасности ООН", - сказал Лавров.
Запад предпочитает наплевать на резолюции Совбеза ООН и перейти на использование военной силы, заявил Лавров.