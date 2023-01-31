Лавров: Россия озабочена напряженностью вокруг Ирана

"Да, мы озабочены этим. Считаем, что является огромной ошибкой Запада, прежде всего участников Совместного всеобъемлющего план действий по урегулированию иранской ядерной программы, что они взяли откровенный курс на слом этого важнейшего документа, который был одобрен единогласно Советом Безопасности ООН", - сказал Лавров.