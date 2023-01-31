Пушков: Брандт и Коль были бы в ужасе от преемников в ФРГ

Германией руководят самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Во вторник во время выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия и другие страны Европы ведут войну против России.

"К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации", - написал Пушков в своем Telegram-канале.