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3 часа назад

Сенатор Пушков: Брандт и Коль были бы в ужасе от преемников в ФРГ

Российская Газета

Германией руководят самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков: Брандт и Коль были бы в ужасе от преемников в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник во время выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия и другие страны Европы ведут войну против России.

"К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, бывшие германские лидеры - от Вилли Брандта до Гельмута Коля, которые пережили Вторую мировую войну, "были бы в ужасе от таких преемников".

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