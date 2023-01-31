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12 минут назад

Песков: Путин не планирует поездку на «Уралвагонзавод»

Национальная Служба Новостей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует посетить «Уралвагонзавод», сообщает РИА Новости. Он отметил, что совсем исключать такой поездки нельзя.

Песков: Путин не планирует поездку на «Уралвагонзавод»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы знаете Путина, он часто посещает достаточно, поэтому исключать этого нельзя, но сейчас в обозримом, так сказать, графике такого мероприятия нет», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что Путин в день 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве посетит Волгоградскую область, сообщает RT.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Уралвагонзавод,
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