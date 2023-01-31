Путин обсудит вопросы СВО на встрече с генпрокурором России

«В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией. Поэтому, конечно же, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом», — сообщил Песков.