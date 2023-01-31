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52 минуты назад

Путин обсудит вопросы СВО на встрече с генпрокурором России

Lenta.ruиещё 4

Президент России Владимир Путин обсудит вопросы, связанные со специальной военной операцией (СВО) на Украине, с генпрокурором Игорем Красновым 31 января. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Путин обсудит вопросы СВО на встрече с генпрокурором России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией. Поэтому, конечно же, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом», — сообщил Песков.

Политика,Игорь Краснов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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