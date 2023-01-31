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26 минут назад

Аксенов поручил с 1 апреля начать выдачу земельных участков бойцам СВО

ТАСС

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил ускорить процесс выдачи земельных участков для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО). Их выдача на территориях, примыкающих к Черноморскому побережью, должна начаться 1 апреля, сообщил Аксенов в ходе первого в 2023 году заседания совета министров республики во вторник.

Аксенов поручил начать бесплатную выдачу земли участникам СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нужно подумать, какими подразделениями усилить работу [по межеванию участков и их выдаче участникам СВО] и кого еще привлечь. Эту работу надо сделать буквально к 1 апреля. С 1 апреля должна стартовать выдача и оформление земельных участков, если не на всех одновременно массивах, то хотя бы начать процедуру. Средства будут на подведение электроэнергии, сетей водоснабжения и водоотведения на всех участках. Все участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой. Мы нашим ребятам обязаны, здесь вопросов нет, все будет", - сказал Аксенов, обращаясь к министру архитектуры и строительства Крыма Карлену Петросяну.

Аксенов подчеркнул, что для этих целей в республике выделена земля на территориях, прилегающих к Черноморскому побережью, поэтому все земельные участки для участников СВО и их родственников будут расположены у моря.

"Территория состоит из нескольких сотен гектаров. Это большой объем инженерных изысканий, физических работ", - сказал Петросян, отметив, что завершить работы планировалось во втором полугодии 2023 года.

Однако Аксенов поручил ускорить работы и отметил, что участки получат участники СВО всех категорий, в том числе ЧВК "Вагнер". В случае, если участник СВО погиб, то землю получат члены его семьи - супруга, дети или родители.

Политика,Сергей Аксенов,
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