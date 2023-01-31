Аксенов поручил начать бесплатную выдачу земли участникам СВО

"Нужно подумать, какими подразделениями усилить работу [по межеванию участков и их выдаче участникам СВО] и кого еще привлечь. Эту работу надо сделать буквально к 1 апреля. С 1 апреля должна стартовать выдача и оформление земельных участков, если не на всех одновременно массивах, то хотя бы начать процедуру. Средства будут на подведение электроэнергии, сетей водоснабжения и водоотведения на всех участках. Все участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой. Мы нашим ребятам обязаны, здесь вопросов нет, все будет", - сказал Аксенов, обращаясь к министру архитектуры и строительства Крыма Карлену Петросяну.