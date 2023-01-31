Захарова: Запад начинает осознавать, что США спровоцировали конфликт на Украине

"Оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация, и это осознание приходит, как вы понимаете, не к нам. Мы это давным-давно все поняли и много лет пытались всем об этом сказать. А это осознание приходит уже на Западе, уже к экспертам, политологам, журналистам, которые кто-то робко, кто-то более настойчиво говорит о том, что провокативность, очевидно, и привела к таким последствиям. А провокативность, конечно, Вашингтона", - сказала она.