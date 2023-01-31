Захарова: Запад начинает осознавать, что США спровоцировали конфликт на Украине

Запад начинает осознавать, что провокации Вашингтона привели к ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация, и это осознание приходит, как вы понимаете, не к нам. Мы это давным-давно все поняли и много лет пытались всем об этом сказать. А это осознание приходит уже на Западе, уже к экспертам, политологам, журналистам, которые кто-то робко, кто-то более настойчиво говорит о том, что провокативность, очевидно, и привела к таким последствиям. А провокативность, конечно, Вашингтона", - сказала она.
Дипломат объяснила провокацию тем, что минские соглашения идут в "плоскости фальсификации подходов государств к международно-правовой сфере", когда заведомо ложные посылы становятся основой для принятия решений мировым сообществом.
"Если страны, которые, как сейчас выясняется, не собирались ничего выполнять и рассматривали те документы, которые они принесли для одобрения в Cовбез [ООН] для того, чтобы они стали обязательны для всех, лгали, а теперь они об этом сказали прямо, значит они должны нести ответственность", - добавила Захарова.
В четверг экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормандский формат, который был создан для мирного разрешения конфликта на юго-востоке Украины, был "дипломатической имитацией". В декабре прошлого года в интервью германской газете Die Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала заключение Минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". По ее словам, "всем было ясно", что конфликт был заморожен и проблема не была решена, "но именно это дало Украине бесценное время".