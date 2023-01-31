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1 час назад

Порошенко заявил об удивительной популярности Путина у мировых лидеров

Мария Иванова

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что был удивлен популярностью главы России Владимира Путина на мероприятии в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фильм BBC «Путин против Запада» (Putin vs the West).

Порошенко удивился популярности Путина на встрече в Нормандии
Фото: ТАССТАСС

«Я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США [Бараку] Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину», - заявил Порошенко.

Бывший глава Франции Франсуа Олланд рассказал BBC, что хотел использовать мероприятия в Нормандии, чтобы наладить отношения с Путиным. Он вспомнил, что российский президент принес бутылку водки «в качестве жеста доброй воли».

«Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку. Это показало его желание заново представить себя», - заявил Олланд.

По словам Олланда, Путин не хотел жать руку украинскому президенту публично, а сам Порошенко заявил, что Путин «презирал идею встретиться» с ним.

В итоге, как утверждает Порошенко, Олланд проводил Путина в комнату, где беседа российского и украинского президентов продлилась менее 20 минут.

В декабре 2021 года Порошенко стал фигурантом дела о госизмене. После этого Путин раскритиковал нарушения прав человека на Украине и «гонения на политических оппонентов». Российский президент рассказал, что однажды предложил Порошенко политическое убежище, «если у того возникнут какие-то сложности в будущем».

«Он тогда много иронизировал по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения», - сказал Путин.

Политика,Франсуа Олланд,Петр Порошенко,Владимир Путин,
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