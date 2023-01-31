В России отреагировали на отказ США поставлять истребители на Украину

США должны повлиять на своих союзников, чтобы не допустить поставки истребителей F-16 в помощь Киеву. Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

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Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден отказался предоставлять Украине истребители F-16.

Пушков счел это заявление «недостаточным» для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Он указал, что Соединенные Штаты обязаны не только придерживаться этой позиции, но также использовать свое влияние на европейские государства, чтобы полностью исключить такие поставки. По его словам, авторитет США вполне позволяет им переубедить остальных.

Пушков подчеркнул, что заявление Байдена не означает отказ и других стран поставлять F-16 на Украину. Эта модель есть у девяти стран НАТО, а у Франции в наличии истребители Rafale.