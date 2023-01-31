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7 минут назад

В России отреагировали на отказ США поставлять истребители на Украину

Елена Прошина

США должны повлиять на своих союзников, чтобы не допустить поставки истребителей F-16 в помощь Киеву. Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

В России отреагировали на отказ США поставлять истребители на Украину
Фото: ТАССТАСС

Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден отказался предоставлять Украине истребители F-16.

США решили судьбу поставок истребителей F-16 Украине

Пушков счел это заявление «недостаточным» для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Он указал, что Соединенные Штаты обязаны не только придерживаться этой позиции, но также использовать свое влияние на европейские государства, чтобы полностью исключить такие поставки. По его словам, авторитет США вполне позволяет им переубедить остальных.

Пушков подчеркнул, что заявление Байдена не означает отказ и других стран поставлять F-16 на Украину. Эта модель есть у девяти стран НАТО, а у Франции в наличии истребители Rafale.

Ранее руководство России направило странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы, содержащие оружие для Вооруженных сил Украины, станут законной целью России.

Политика,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Сергей Лавров,НАТО,Совет Федерации,
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