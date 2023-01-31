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40 минут назад

В рассекреченных документах нашли мнение Ельцина об Украине

Елена Прошина

Первый президент России Борис Ельцин в начале 1990-х годов называли Украину «главным дестабилизирующим фактором». При этом высокопоставленные лица выражали уверенность, что в отношениях двух стран не случится «югославского сценария». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рассекреченные документы из США.

В рассекреченных документах нашли мнение Ельцина об Украине
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о стенограммах первых встреч Бориса Ельцина и президента США Джорджа Буша-старшего в 1992 году. Также огласку получили телеграммы посольства США в Москве и запись беседы с главным экономическим реформатором в команде Ельцина Егором Гайдаром.

«Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — отмечал Ельцин в беседе с Бушем.

По его словам, на Украине в тот момент проживали около 11 миллионов этнических русских. На занимавшего тогда пост президента страны Леонида Кравчука при этом оказывалось давление со стороны «украинских националистов». Ельцин при этом в беседе с американским коллегой заверял, что у Москвы нет «имперских амбиций». Он пообещал, что Россия будет обращать внимание на нужды и обеспокоенности других государств.

Гайдар также высказывался на эту тему и указывал, что преодоление двусторонних разногласий потребует много усилий и времени. Однако он заверял главу США, что «югославского сценария» в отношениях России и Украины не последует.

Политика,БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ,Егор Гайдар,Борис Ельцин,Леонид Кравчук,
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