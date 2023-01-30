Россия отказалась сотрудничать с ОЗХО по инциденту в городе Дума

«В отношении содержащихся в докладе обвинений относительно того, что мы не предоставили в распоряжение ГРИ какие-либо сведения, которые могли бы подтвердить российскую версию химпровокации, Россия, как и целый ряд других государств, исходит из нелегитимности данной структуры и, как неоднократно заявлялось ранее, сотрудничать с ней не намерена по принципиальным соображениям», – сказано в обращении МИД РФ.