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22 минуты назад

Россия не будет сотрудничать с группой ОЗХО по инциденту в городе Дума

Елена Прошина

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Кремль принципиально не собирается сотрудничать с группой по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО, которая расследует инцидент с применением химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россия отказалась сотрудничать с ОЗХО по инциденту в городе Дума
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В отношении содержащихся в докладе обвинений относительно того, что мы не предоставили в распоряжение ГРИ какие-либо сведения, которые могли бы подтвердить российскую версию химпровокации, Россия, как и целый ряд других государств, исходит из нелегитимности данной структуры и, как неоднократно заявлялось ранее, сотрудничать с ней не намерена по принципиальным соображениям», – сказано в обращении МИД РФ.

Там также добавили, что группа ОЗХО на самом деле пытается оправдать агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии.

МИД России выразил готовность содействовать Сирии

Ранее ОЗХО обвинило правительство Башар Асада в использовании химоружия в сирийском городе Дума.

Политика,МИД России,Госдума,
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