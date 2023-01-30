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21 минуту назад

В посольстве РФ предупредили, что слова Джонсона о Путине ведут к эскалации

Илья Родин

Высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, призывы в парламенте королевства ведут к росту напряженности на европейском континенте, пояснили в посольстве РФ в Лондоне. Об этом пишет РИА «Новости».

В посольстве РФ предупредили, что слова Джонсона о Путине ведут к эскалации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне Джонсон рассказал о разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся незадолго до начала спецоперации. По его словам, речь шла о возможных санкциях и отрицательной позиции Франции и ФРГ по вопросу о вступлении Украины в НАТО.

Экс-премьер подчеркнул, что в разговоре глава России якобы пригрозил ему ракетным ударом.

Кроме того, в понедельник, 30 января, глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заметил, что Соединенное Королевство вовлечено в противостояние на Украине и должно столкнуться с Россией «лицом к лицу».

«Хотели бы особо подчеркнуть - эти и подобные высказывания ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации», - уточнили в посольстве.

Дипломаты резюмировали, что Великобритания с каждым днем все больше втягивается в конфликт.

Напомним, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ранее высказывания Бориса Джонсона о «ракетном ударе».

Он отметил, что Путин в разговоре с британским политиком выразил обеспокоенность по поводу возможного вступления Украины в НАТО. Размещение вооружений у границ страны, уточнил глава России, будет означать, что значительно возрастет угроза ракетного удара по Москве.

Политика,Тобиас Эллвуд,Борис Джонсон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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