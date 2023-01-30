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11 минут назад

Послание Федеральному собранию Владимира Путина может состояться в 20-х числах февраля

Елена Прошина

Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина может состояться 20 или 21 февраля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

СМИ узнали возможные сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Послание может состояться 20 либо 21 февраля», – заявил источник.

Другой собеседник агентства также подтвердил эту информацию. По его словам, высока вероятность того, что президент выступит с посланием в двадцатых числах февраля.

В декабре 2022 года стало известно об отмене послания Федеральному собранию президента. Отмечается, что «предподготовка» к выступлению велась, но до работы над текстом в администрации президента дело так и не дошло.

Политика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Госдума,
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