СМИ узнали возможные сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина может состояться 20 или 21 февраля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.
«Послание может состояться 20 либо 21 февраля», – заявил источник.
Другой собеседник агентства также подтвердил эту информацию. По его словам, высока вероятность того, что президент выступит с посланием в двадцатых числах февраля.
В декабре 2022 года стало известно об отмене послания Федеральному собранию президента. Отмечается, что «предподготовка» к выступлению велась, но до работы над текстом в администрации президента дело так и не дошло.