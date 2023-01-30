Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы они затронули темы взаимодействия в ОПЕК+ и сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.