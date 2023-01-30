Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы они затронули темы взаимодействия в ОПЕК+ и сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», — говорится в заявлении.
В октябре Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС.