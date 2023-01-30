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14 минут назад

Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

RT на русскомиещё 5

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы они затронули темы взаимодействия в ОПЕК+ и сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях.

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», — говорится в заявлении.

В октябре Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,БРИКС,
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