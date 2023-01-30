Слова Джонсона о Путине и прокси-война против РФ: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг 30 января и ответил на вопросы журналистов об атаке беспилотников в Иране, прокси-войне против России и заявлениях Бориса Джонсона. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

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Джонсон и «угрозы Путина»

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон в своем новом интервью BBC News рассказал о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом украинского кризиса.

Британской премьер позвонил Путину, чтобы предупредить о «полной катастрофе», усилении санкций и расширении НАТО.

«В какой-то момент он пригрозил мне, он сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту». Или что-то в этом роде. Весело», - заявил Джонсон.

Песков назвал рассказ Джонсона ложью, передает РИА Новости.

«Более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин», - отметил Песков.

Он подчеркнул, что знаком с содержанием того разговора Путина с Джонсоном. Российский президент, наоборот, говорил, что в случае вступления Украины в НАТО любая ракета сможет долететь до Москвы за считанные минуты.

Прокси-война и правительство РФ

В ходе брифинга Песков заявил, что Запад ведет против России прокси-войну, но российское правительство отлично справляется с ее последствиями.

Песков подчеркнул, что правительство РФ работает в чрезвычайно тяжелых условиях уже три года, передает ТАСС. Сначала - из-за пандемии, затем - из-за прокси-войны «коллективного Запада» против России.

«Удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще», - сказал Песков.

Атака на Иран

В ночь на 29 января одно из оборонных предприятий в иранской провинции Исфахан атаковали дроны. Пока никто не взял ответственность за эту атаку, но источники СМИ назвали причастными к ней Израиль и США.

The Wall Street Journal написала, что атака произошла как раз тогда, когда США и Израиль пытаются сдержать «ядерные и военные амбиции Тегерана», включая его сотрудничество с Россией.

Как сообщает ТАСС, Песков заявил, что российские спецслужбы сейчас стремятся получить полную картину произошедшего и анализируют информацию. Причастных к атаке в Кремле пока назвать не стали.

«В любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства», - подчеркнул он.

Тупик для Запада

Песков заявил, что поставки западных вооружений Украине привели к эскалации и «достаточно тупиковой ситуации» для самого Запада, сообщает ТАСС.

«Это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт», - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Киев требует все новых и новых вооружений, Запад эти требования поощряет, но на ход спецоперации это не повлияет.

Диалог с НАТО

Песков заявил, что о перспективах диалога России и НАТО говорить пока трудно, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что НАТО «в свое время» прекратила все контакты с РФ.

Будущее России

Песков заявил, что в Кремле видят «абсолютно положительные» перспективы будущего России, сообщает ТАСС.

«Потенциал очень хороший», - сказал Песков.