В Госдуму внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщается в думской электронной базе.

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Законопроект подразумевает перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее замначальника Управления назначения и перерасчета пенсий отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Подмосковью Екатерина Ильина рассказала о том, какие категории граждан имеют право выхода на трудовую пенсию в текущем году.

Она напомнила, что в 2019 году стартовало пошаговое увеличение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости — с шагом в один год.