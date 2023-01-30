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1 час назад

В Госдуму внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам

Газета.Ru

В Госдуму внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщается в думской электронной базе.

В Госдуму внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроект подразумевает перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее замначальника Управления назначения и перерасчета пенсий отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Подмосковью Екатерина Ильина рассказала о том, какие категории граждан имеют право выхода на трудовую пенсию в текущем году.

Она напомнила, что в 2019 году стартовало пошаговое увеличение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости — с шагом в один год.

По словам Ильиной, из-за нововведения по повышению пенсионного возраста в этом году право на страховую пенсию по старости граждане не получат, однако россиянам, имеющим страховой стаж не менее 42 (для мужчин) и 37 (для женщин) лет, может полагаться страховая выплата по старости на два года раньше достижения общеустановленного возраста.

Политика,Екатерина Ильина,Госдума,
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