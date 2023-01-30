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1 час назад

Песков заявил, что между Россией и НАТО нет субстантивных контактов

Газета.Ruиещё 1

На данный момент между Россией и НАТО нет субстантивных контактов. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал, что ранее альянс сам прекратил диалог.

Песков заявил, что между Россией и НАТО нет субстантивных контактов
Фото: ТАССТАСС

Говорить о подобных контактах с военным сейчас трудно, отметил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, считает ли Москва необходимым вести диалог с альянсом на фоне разговоров о рисках его прямой конфронтации с РФ.

«Что касается НАТО и контактов, этих контактов нет. Вы знаете, что, собственно, в своё время НАТО прекратило любые сколь-либо субстантивные контакты с нашей страной. Поэтому в настоящий момент о таких контактах говорить весьма затруднительно», — цитирует Пескова Life.ru.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,
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