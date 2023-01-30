Песков заявил, что между Россией и НАТО нет субстантивных контактов

На данный момент между Россией и НАТО нет субстантивных контактов. Об этом на встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он указал, что ранее альянс сам прекратил диалог.

Говорить о подобных контактах с военным сейчас трудно, отметил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, считает ли Москва необходимым вести диалог с альянсом на фоне разговоров о рисках его прямой конфронтации с РФ.