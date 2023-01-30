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46 минут назад

В МИД России прокомментировали атаку беспилотников в Иране

Мария Иванова

В МИД РФ заявили, что атака дронов на иранский военный завод может иметь непредсказуемые последствия. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе», - заявили российские дипломаты.

В МИД отметили, что такие атаки «могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке».

В ночь на 29 января СМИ сообщили о взрыве на одном из оборонных заводов в иранской провинции Исфахан. В Минобороны Ирана заявили о «неудачной атаке» мини-дронов, военные подчеркнули, что в результате никто не пострадал, один из дронов был сбит ПВО, а два других взорвались после попадания в оборонительные ловушки.

На Западе оценили ущерб от удара по объекту в Исфахане

СМИ писали, что за атакой могут стоять Израиль и США. По одной из версий, Израиль начал операцию на территории Ирана для уничтожения военной промышленности страны.

The Wall Street Journal отмечала, что атака произошла в то время, когда США и Израиль «ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана», включая его сотрудничество с Россией.

Политика,Видео,МИД России,
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