Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нарушения Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны США ставят Россию и НАТО на «грань прямого столкновения». Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что Россия остается приверженной ДСНВ, соблюдает все «количественные и качественные ограничения» и продолжает информационный обмен.

В то же время дипломат напомнил о правовой оговорке «rebus sic stantibus» - она допускает, что договор может стать неприменимым из-за радикального изменения обстоятельств.

Рябков отметил, что в рамках ДСНВ Вашингтон обязался «работать над упрочением новых стратегических отношений, основанных на взаимном доверии, открытости, предсказуемости и сотрудничестве». Кроме того, США подтвердили, что будут руководствоваться «принципом неделимой безопасности».

«Это важные положения, <…> [которые] самым грубым и циничным образом нарушаются американскими действиями, направленными на решение так называемого «русского вопроса» через фронтально-агрессивное сдерживание, балансирующее на грани прямого столкновения США и НАТО с Россией», - подчеркнул замглавы МИД РФ.

По мнению Рябкова, сдерживание в том числе направлено на «разрушение исторического и культурного кода» России.

«В Вашингтоне должны отдавать себе отчет, что без отказа от нынешнего курса <…> нормального межгосударственного взаимодействия, в том числе по стратстабильности не получится», - заключил он.

В рамках ДСНВ Россия и США должны проводить инспекции на объектах друг друга. Летом 2022-го РФ объявила о временном прекращении инспекций на своих объектах, заявив, что процессу мешают санкции.

В ноябре 2022 года в Каире должно было пройти заседание комиссии по ДСНВ.