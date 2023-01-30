Володин передал президенту Туркмении "теплые слова приветствия" от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым передал ему "теплые слова приветствия" от президента РФ Владимира Путина , сообщает корреспондент ТАСС в понедельник.

Также Володин и Бердымухамедов обсудили вопросы сотрудничества парламентов России и Туркмении. Председатель Думы отметил "необходимость развития парламентского измерения для законодательного обеспечения решений, принятых на уровне руководства" двух государств.

Делегация Госдумы во главе с ее спикером прибыла в столицу Туркмении Ашхабад в воскресенье. В ее составе представители профильных комитетов Госдумы. Как отметили в пресс-службе Думы, проходящий визит думской делегации во главе с ее председателем стал первым за 11 лет.