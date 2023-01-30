МИД: Россия и США продолжат переговоры по обмену заключенными

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что РФ и США продолжат переговоры по обмену заключенными, однако обмен по формуле «всех на всех» вряд ли возможен.

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Дипломат назвал этот процесс крайне деликатной материей, которая напрямую связана с жизнями людей. Рябков уточнил, что речь идет об арестованных и удерживаемых лицах по разным аспектам, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам, если говорить об американской стороне.

Именно поэтому, существование реалистичных вариантов организации обмена по формуле «всех на всех» кажется невозможным, отметил замминистра. По его словам, такая тема «любит тишину», выносить ее на публичную плоскость не следует, так как опыт говорит о том, что это не приводит к каким-то результатам.

Рябков рассказал, что между Вашингтоном и Москвой существует конфиденциальный канал для общения, который доказал свою эффективность, когда состоялись обмены Константина Ярошенко на Тревора Рида, а Виктора Бута на Бриттни Грайнер.

Также он добавил, что российская сторона пока не располагает точными данными обо всех российских гражданах, находящихся в местах лишения свободы на территории США.