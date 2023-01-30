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1 час назад

МИД России высказался о возможности прямого столкновения России с США

Lenta.ruиещё 3

Власти Соединенных Штатов действиями, направленными на решение «русского вопроса», балансируют на грани прямого столкновения с Россией. О возможности конфликта высказался РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

МИД высказался о возможности прямого столкновения России с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Сергей Рябков обвинил НАТО в «зомбировании» стран. По его словам, России от Запада ничего не нужно.

«Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — заявил он.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,НАТО,
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