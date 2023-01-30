МИД предупредил о последствиях игры с поставками оружия Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет.

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По его словам, США рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса.

Рябков отметил, что США «изымают» у стран Запада военную технику и отправляют её Киеву «на утилизацию». Таким образом, по его мнению, Вашингтон намеревается навязать Западу многомиллиардные контракты на закупку своей военной техники.

«Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», — сказал дипломат.