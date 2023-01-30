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1 час назад

Рябков: циничная игра с поставками оружия Киеву плохо закончится для тех, кто в неё играет

RT на русскомиещё 5

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет.

МИД предупредил о последствиях игры с поставками оружия Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, США рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса.

Рябков отметил, что США «изымают» у стран Запада военную технику и отправляют её Киеву «на утилизацию». Таким образом, по его мнению, Вашингтон намеревается навязать Западу многомиллиардные контракты на закупку своей военной техники.

«Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», — сказал дипломат.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обсуждение поставок Украине самолётов продолжится в ближайшие недели.

Также сообщалось, что США хотят получить доступ к украинскому титану для своей военной промышленности.

Политика,Алексей Резников,Сергей Рябков,МИД России,
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