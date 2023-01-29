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30 минут назад

Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Израиля и Палестины

ТК «Звезда»иещё 1

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Израиля Эли Коэном и палестинским министром иностранных дел и по делам соотечественников Риядом Малики. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Лавров поговорил с коллегами из Израиля и Палестины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе разговора Сергей Лавров выразил серьезную обеспокоеность новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, а также произнес слова соболезнования, связанные с гибелью и ранениями мирных граждан в результате эскалации.

«Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки», - говорится в публикации.

В рамках переговоров также обсуждались вопросы урегулирования конфликта между странами и стабилизация общей обстановки на Ближнем Востоке.

В пятницу в Иерусалиме рядом с синагогой произошел крупнейший за последние годы теракт, в результате которого погибли 7 человек. Злоумышленник открыл огонь по прохожим, после чего попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, однако вскоре был ликвидирован сотрудниками израильской полиции. На фоне происшествия премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху призвал соотечественников «не брать закон в свои руки» и анонсировал «быстрый и мощный» ответ виновникам трагедии.

Политика,Биньямин Нетаньяху,Сергей Лавров,МИД России,
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