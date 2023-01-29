Захарова указала на деградацию отношений России и Японии

Дипломатические отношения России и Японии начали стремительно деградировать после начала спецоперации на Украине, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Заявление дипломата опубликовано на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что журналисты обратились к Марии Захаровой с просьбой прокомментировать публикацию информационного агентства «Киодо» о прекращении межправительственных консультаций по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах.

Дипломат пояснила, что соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года занимало особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства.

Стороны исходили при его подписании из желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя государствами.

Захарова подчеркнула, что с началом спецоперации «российско-японские отношения стали стремительно деградировать».

По ее словам, администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды «в нарушение всех норм и правил международного права» стала вводить в отношении Москвы разнообразные недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций.

Кроме того, подчеркнула Захарова, официальный Токио «не стесняясь в выражениях» обвиняет Россию во всевозможных грехах, при этом не замечает незаконность и враждебность собственных действий.