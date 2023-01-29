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30 минут назад

МИД отреагировал на идеи Запада о трибунале над Россией по Украине

Lenta.ru

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на идеи западных стран провести трибунал над Россией по Украине. В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что подобным образом Запад пытается отвлечь внимание от собственной ответственности.

МИД отреагировал на идеи о трибунале над Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Налицо откровенные двойные стандарты (...) Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления», — сказано в сообщении.

Политика,МИД России,
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