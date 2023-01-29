МИД отреагировал на идеи о трибунале над Россией

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на идеи западных стран провести трибунал над Россией по Украине. В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что подобным образом Запад пытается отвлечь внимание от собственной ответственности.
«Налицо откровенные двойные стандарты (...) Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления», — сказано в сообщении.