Шольц заявил о важности телефонных переговоров с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важными телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, их нужно продолжить. Об этом глава кабмина Германии заявил в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Tagesspigel.
"Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом", - сказал он.
По его словам, тон в ходе таких разговоров "не является невежливым", несмотря на "абсолютно разные" взгляды на ситуацию. Шольц в этом контексте назвал российскую спецоперацию на Украине "ужасной бессмысленной войной".
"Иногда речь шла о конкретных вопросах обмена заключенными, экспорта зерновых, о Запорожской АЭС, - утверждал Шольц. - Но мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме - как миру выйти из этого ужасного состояния? Условия для того ясны - вывод российских войск".
В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года.