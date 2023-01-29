Шольц заявил о важности телефонных переговоров с Путиным

"Иногда речь шла о конкретных вопросах обмена заключенными, экспорта зерновых, о Запорожской АЭС, - утверждал Шольц. - Но мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме - как миру выйти из этого ужасного состояния? Условия для того ясны - вывод российских войск".