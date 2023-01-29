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10 минут назад

Шольц заявил о важности телефонных переговоров с Путиным

ТАССиещё 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важными телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, их нужно продолжить. Об этом глава кабмина Германии заявил в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Tagesspigel.

Шольц заявил о важности телефонных переговоров с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом", - сказал он.

По его словам, тон в ходе таких разговоров "не является невежливым", несмотря на "абсолютно разные" взгляды на ситуацию. Шольц в этом контексте назвал российскую спецоперацию на Украине "ужасной бессмысленной войной".

"Иногда речь шла о конкретных вопросах обмена заключенными, экспорта зерновых, о Запорожской АЭС, - утверждал Шольц. - Но мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме - как миру выйти из этого ужасного состояния? Условия для того ясны - вывод российских войск".

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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