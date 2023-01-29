МИД РФ назвал условие для нормальных отношений с Японией

"В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности (по рыбному промыслу Японии в российских территориальных водах вокруг Южных Курил - прим. ТАСС)", - отметила официальный представитель МИД РФ.