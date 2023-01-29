МИД РФ назвал условие для нормальных отношений с Японией

Москва не приемлет "протесты" Токио в связи с отказом России вести консультации по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Категорически не приемлем какие-либо "протесты" японской стороны в связи с нашим решением. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений. Пока такого желания у японского правительства мы не замечаем", - указала дипломат.
По словам Захаровой, Москва не может согласовать консультации с Токио из-за антироссийских мер японской стороны.
"В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности (по рыбному промыслу Японии в российских территориальных водах вокруг Южных Курил - прим. ТАСС)", - отметила официальный представитель МИД РФ.