В МИД России обратились к Японии с призывом

Для возвращения к нормальному диалогу Японии нужно проявить уважение к России. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ, передает РИА Новости.

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Российское ведомство также призвало Токио стремиться выправить двусторонние отношения.

Ранее Россия отказалась от межправительственных консультаций с Японией по промыслу морских ресурсов около Южных Курил в связи с мерами Токио против Москвы.