Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал виновных в ударе по больнице в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, обстрел больницы в Новоайдаре на совести тех, кто снабжает Киев вооружениями. Депутат обратил внимание, что ввозимое Западом оружие используется в том числе против мирного населения.

«Список этих военных преступлений множится с каждым днем», — заявил Слуцкий.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в соучастии в военном преступлении Украины в Новоайдаре.