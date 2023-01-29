В Госдуме назвали виновных в ударе по больнице в Новоайдаре

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал виновных в ударе по больнице в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, обстрел больницы в Новоайдаре на совести тех, кто снабжает Киев вооружениями. Депутат обратил внимание, что ввозимое Западом оружие используется в том числе против мирного населения.
«Список этих военных преступлений множится с каждым днем», — заявил Слуцкий.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в соучастии в военном преступлении Украины в Новоайдаре.
28 января Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли намеренный удар по больнице в ЛНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела погибли 14 человек, 24 были ранены, пострадали в том числе пациенты больницы и медперсонал.