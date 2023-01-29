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1 час назад

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Туркмению

ТАССиещё 3

Делегация Госдумы по главе с ее спикером Вячеславом Володиным в воскресенье прибыла с официальным визитом в столицу Туркмении Ашхабад, передает корреспондент ТАСС. Сразу по прилете состоялась встреча с представителями парламента Туркмении.

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Туркмению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках визита запланированы встречи делегации в парламенте Республики Туркмения, в ходе которых депутаты двух государств обсудят новые форматы межпарламентского сотрудничества в целях развития двусторонних отношений.

В ноябре прошлого года в Москве состоялась встреча Володина с председателем верхней палаты парламента Туркмении, экс-президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе нее произошел обмен мнениями по вопросам активизации межпарламентского диалога. В частности, была рассмотрена инициатива формирования парламентского измерения сотрудничества Прикаспийских стран. Также обсуждалось взаимодействие в сфере образования, в том числе учреждение в Ашхабаде российско-туркменского университета.

Политика,Гурбангулы Бердымухамедов,Вячеслав Володин,Госдума,
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