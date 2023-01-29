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30 минут назад

В Совфеде оценили итоги президентских выборов в Чехии

Lenta.ruиещё 1

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев оценил итоги президентских выборов в Чехии. Его слова передает РИА Новости

В Совфеде оценили итоги президентских выборов в Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как напомнил Косачев, полномочия президента Чехии серьезно ограничены конституцией, что было видно на примере предыдущего главы государства Милоша Земана.

«Так что перемен к лучшему с точки зрения возврата Чехии на конструктивные позиции совершенно точно не будет, а вербальная риторика, скорее всего, изменится только к худшему», — заявил он, отметив, что на данный момент Чехия является одной из самых недружественных по отношению к России европейских стран.

Политика,Милош Земан,Константин Косачев,Совет Федерации,
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