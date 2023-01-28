Кадыров высмеял угрозу ракетного удара по Чечне

«Я тут прочитал заявление какого-то шнурка, что долетят их ракеты до Грозного. Я так испугался, не знаю куда себя деть. Уже бункер ищу», — сказал политик со смехом.

Ранее глава Чечни показал, как бойцы спецназа «Ахмат» взяли штурмом позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). На записи видно, как российские военные планируют свои действия перед началом штурма, а также проводят разведку с дрона. После этого по позициям ВСУ наносится удар из артиллерийских орудий. В результате операции под контроль бойцов «Ахмата» перешли укрепленные окопы и другие инженерные сооружения противника. По словам Кадырова, в ходе столкновения военнослужащие ВСУ понесли потери и были деморализованы.