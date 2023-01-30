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26 минут назад

Кадыров пригрозил «карой» сжегшему Коран датскому провокатору

Национальная Служба Новостейиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с жесткой отповедью в адрес ультраправого политика из Дании, который сжигает Коран в странах Европы.

«Всевышний терпелив и строг в наказании, поэтому знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь», - предупредил Кадыров провокатора.

По словам главы Чечни, в этом человеке можно наблюдать «все самые омерзительные качества».

Датский ультраправый политик Расмус Палудан в воскресенье, 29 января уже в третий раз сжег священную для мусульман книгу. Теперь этом произошло возле посольства России в Копенгагене. Палудан заявил, что пошёл на это «по вине Чечни и ее лидера», а также шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Шведский радикал повторно сжег Коран

По мнению Кадырова, он просто искал повод сделать это снова, чтобы спровоцировать мусульман. Глава Чечни пообещал «пройти всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним». Он также выразил возмущение позицией властей тех европейских стран, которые разрешают такую провокацию.

Кадыров назвал Палудана «религиозным террористом», от которого необходимо «освобождать здоровое общество». «В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары», - заключил глава Чечни.

Политика,Видео,Садоводство,Расмус Палудан,Хамзат Чимаев,Рамзан Кадыров,
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